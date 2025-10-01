297 yıl 498 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda evrakta sahtecilik suçu başta olmak üzere araması bulunan şahıs yakalandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 5 ayrı suçtan 297 yıl 498 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 490 bin TL para cezası ile aranan şahıs yakalandı.