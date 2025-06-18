89 suçtan aranıyordu: Mersin'de yakalandı

Yapılan incelemede şahsın; "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 65, "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 9, "Dolandırıcılık" suçundan 7, "Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma" suçundan 2, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 2, ayrıca "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma", "Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek" ve "Silahla Tehdit" olmak üzere toplamda 89 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.