Adalet daha güçlü tecelli edecek: İstanbul Adli Tıp Kurumu yeni hizmet binasına kavuşuyor

Adalet daha güçlü tecelli edecek: İstanbul Adli Tıp Kurumu yeni hizmet binasına kavuşuyor

18:285/10/2025, Pazar
Yeni Adli Tıp binası modern teknolojiyle donatılacak.
Yeni Adli Tıp binası modern teknolojiyle donatılacak.

Gerçeğin ortaya çıkarılmasında kilit rol üstlenen Adli Tıp Kurumu, modern ve teknolojik imkanlarla donatılacak yeni hizmet binasına kavuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yeni binasının ihalesinin yarın yapılacağını duyurdu. 77 bin metrekareyi aşan kapalı alanıyla inşa edilecek yapı, tüm ihtisas daireleriyle birlikte çağın gereksinimlerine uygun şekilde tasarlandı. Tunç, projenin adaletin daha güçlü tecellisine katkı sunacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yeni hizmet binasının ihalesinin yarın yapılacağını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, adaletin tecellisinde önemli bir rol üstlenen Adli Tıp Kurumu’nu güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, “Ülkemizin tamamına hizmet eden İstanbul Adli Tıp Kurumunu yeni hizmet binasına kavuşturuyoruz.” dedi.

Bünyesinde birçok departmanı barındıracak

Yeni hizmet binasının 77 bin 856 metrekare kapalı alana sahip olacağını aktaran Tunç, yapının iki bodrum, zemin ve dokuz kattan oluşacağını, bünyesinde Kimya, Biyoloji, Fizik, Trafik, Morg, Aktüerya, Gözlem, Adli Bilişim İhtisas Daireleri ile 11 Adli Tıp İhtisas Kurulu bulunacağını bildirdi.

"Yapımına en kısa sürede başlayacağız"

Bakan Tunç, ayrıca 190 kişilik toplantı salonu ve 697 araçlık otoparkın yer alacağı projede, teknik bina ve iki prefabrik yapının da bulunacağını belirterek, “Yapımına en kısa sürede başlayacağımız bu önemli projenin İstanbul’umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.




