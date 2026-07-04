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Ahbap muamması

Ahbap muamması

Muhammed Vefa Yürekli
04:004/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Haluk Levent
Haluk Levent

Sanatçı Haluk Levent’in başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden 6 Şubat depremlerinde toplanan milyarlarca lira bağışın kripto para borsasında harcandığı öne sürüldü. Levent, iddialar üzerine, hakkındaki karşılıksız çek soruşturması ve deprem bağışlarının nereye harcandığını belgelerle anlatacağını duyurdu. Önceki gün sosyal medyada canlı yayın açan Levent, KVKK kuralları gereği belge paylaşamayacağını belirtti. Ticari hayatında sıkıntılar yaşadığını belirten Levent, bunun bir nedeninin de derneğe vakit ayırması olduğunu savundu ve başkanlığı bırakacağını söyledi.


#Haluk Levent
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