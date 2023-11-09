AK Parti'de yerel seçim başvuruları başladı: Bağışlar Gazze'ye gönderilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.
Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi.
Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.
Bugün başlayan aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek.
'Aday başvurularının dijital ortamda alınmasına bugün başladık'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde 2024 Mahalli İdareler seçimleri aday adaylığı sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Yavuz yerel seçim adaylarının bağışlarının Gazze'ye yardım için kullanılacağını açıkladı.
-Aday başvurularının dijital ortamda alınmasına bugün başladık.
-Başvurular dijital ortamda alınacak. Kişiler ön başvurusunu istediği yerden yapabilecek. Aday formunun sıcak imzalı şekilde bize gelmesi gerekiyor.
-Bu dijital sistem sayesinde başkasının yerine oy kullanmayı neredeyse minimize ediyoruz.
-Geçersiz oy yok denecek kadar az.
'Kağıt israfının önüne geçeceğiz'
-3 ton kağıt israfının önüne geçeceğiz. 19 Kasımdaki dijital temayül yoklamasında da 3 ton kağıt israfı önlenecek.
-İtiraz ve şikayetler de dijital olarak alınacak. Seçim faturası bu sayede doğaya kesilmesin diye katkı sağlıyoruz.
-Bundan sonraki seçimlerde de dijital süreçleri devreye alıp çevreye katkı sağlamak istiyoruz.
-Mevcut milletvekillerimiz kendileri öyle bir görev takdim edilmediği sürece kendilerinden aday müracaatı almayacağız.
'Bağışlar Gazze'ye'
-Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin, TL bağış alınacak.
-Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak. Bütün teşkilat mensuplarımız ve aday adayı kardeşlerimizle katkı sağlamak istedik.
'Seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak'
-2023 seçimlerinde takvim ayarlaması yapmıştık. O seçimlerde karar verme yetkisi Cumhurbaşkanımızda vardı, şimdi yok. Böyle bir şey gündemimizde yok. 20 günü ramazanda propaganda sürecinde geçecek. Seçimlerin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacağı kesindir.