AK Parti'de yerel seçim başvuruları başladı: Bağışlar Gazze'ye gönderilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’da yerel seçim çalışmalarını da resmen başlattı. Edinilen bilgilere göre yerel seçimler için daha çok sahada olunması talimatını veren Erdoğan, “Hiçbirimiz, ben dahil buradaki hiç kimsenin kişisel menfaatleri ön planda olmayacaktır. Bizim partimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizim davamız kişisel menfaatlerden ve her şeyden daha üstündür. Seçim startını veriyoruz” ifadelerini kullandı.