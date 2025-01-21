AK Parti’den Suriye’ye önemli temaslar: Suriye’deki zulüm gözler önüne serilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, 22-24 Ocak tarihleri arasında Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.





Suriye’ye 22 Ocak’ta gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında ilk olarak İdlib'e gidilecek. Burada bölgenin yeni valisiyle bir araya gelerek yerel yönetimle işbirliğini artırmaya yönelik görüşmelerde bulunulaacak. Ardından Halep’e geçerek, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nu ziyaret edecek. Halep Valiliği’ni de ziyaret edecek olan Sırakaya, burada azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirilecek.





HAMA VE HUMUS'TA ARAŞTIRMALAR YAPILACAK

23 Ocak’ta ise, Hama ve Humus’ta araştırma yapılacak. Bu şehirlerde, yerel halkla bir araya gelinerek, sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü projeler hakkında bilgi alacak ve halkın ihtiyaçları üzerine görüşmeler yapılacak. Bu temaslar, bölgedeki istikrarın artırılması ve toplumsal uyumun sağlanması adına önemli bir rol oynayacak.





YÜKSEK DÜZEYLİ GÖRÜŞMELER

Ziyaretin son günü 24 Ocak'ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Şam’a geçerek Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Şam Valisi Mahir Mervan ile önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceği ve bölgesel istikrar konuları ele alınacak. Sırakaya’nın Şam'daki programının ardından, Sednaya Hapishanesi ve Kasiyun Dağı'na yapacağı ziyaretler de gündemde.





TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM

Zafer Sırakaya'nın Suriye ziyaretinin, Türkiye-Suriye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgedeki güvenlik ile istikrarın artırılması açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki diplomatik diyaloğun pekişmesine ve karşılıklı anlayışın derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.



