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POLİTİKA

AK Parti'ye 8 belediye başkanı daha katıldı! AK Parti'ye katılan elediye başkanları

Dört ilden 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 4 ilden, 5'i ilçe 3'ü belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti.

AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.

  • AK Parti'ye katılalan belediye başkanları şu şekilde:
  • "Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut
  • Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş
  • Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk
  • Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren
  • Batman Kozluk / Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut
  • Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı
  • Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide
  • Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu"

AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu

31 Mart 2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu.

5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
GÜNDEM
5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

4 ilçe bir belde belediye başkanı AK Parti'ye geçti
GÜNDEM
4 ilçe bir belde belediye başkanı AK Parti'ye geçti
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