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Antalya'da otluk alanda çıkan yangında 5 sera zarar gördü

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda çıkan yangında, arazi üzerinde yer alan 5 sera zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmekte zorluk çekti.

16:27 - 15/07/2024 Pazartesi
DHA
Beş serada maddi hasar meydana geldiği görüldü.
Beş serada maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 2045 Sokak üzerinde bulunan otluk alanda yangın çıktı.


Otluk alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına müdahalede ilk ekipler yetersiz kalınca takviye ekip talebinde bulunuldu. Diğer ekiplerin de kısa sürede gelmesiyle alevler kontrol altına alındı. Bazı vatandaşlar da çektikleri hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevler arazi üzerinde yer alan 5 seranın naylon brandalarının yanmasının yanı sıra maddi hasara neden oldu.


Dumanı görünce hemen yangın yerine geldiklerini dile getiren Recep Yüksel, “Bu mahallede oturuyorum. Yangını görünce hemen buraya geldik ve yardımcı olmaya çalıştık. Gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Bazı seralar yandı ve zararları çok fazla" dedi.



#Antalya
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#sera
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