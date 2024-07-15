Antalya'da otluk alanda çıkan yangında 5 sera zarar gördü

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına müdahalede ilk ekipler yetersiz kalınca takviye ekip talebinde bulunuldu. Diğer ekiplerin de kısa sürede gelmesiyle alevler kontrol altına alındı. Bazı vatandaşlar da çektikleri hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.