Antalya'nın Demre ilçesinde hortumun zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi

İlçede Karabucak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle seralar ve içindeki ürünler zarar gördü. Seralarda plastik örtüler yırtıldı, demir aksamlar yerinden çıktı, cam seraların da camları kırıldı.

Hortumdan seraların ve ürünlerin etkilendiğini ifade eden Bağlı, "Hortum yaklaşık 100 dönümlük bir alanda etkili oldu. Bir sera evinin çatısı çöktü, seralarda zarar oluştu. Herhangi bir yaralanma olayımız yaşanmadı. İlçede hasar tespit çalışmaları başladı." dedi.