Aşureler 15 Temmuz şehitleri anısına pişti

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin sene-i devriyesindeki anma programları kapsamında "Her Kaşıkta Bir Dua, 253 Şehidimize Vefa" temasıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. 15 Temmuz şehitlerinin eşleri ve çocukları, 253 şehidin hatırasına derneğin genel merkezinde kurulan kazanlarda aşure pişirdi. Aşureler Türk Kızılayı iş birliğiyle İstanbul ve Ankara'daki camilerde vatandaşlara ikram edildi.

Geride kalan 10 yılda şehit aileleri ve gazilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Dağıtılan bu aşureler milli birliğimizin bir sembolü olarak tarihe not düşülmüş olacak. Bu ruhu unutmamak ve unutturmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Şehit Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Yağcı, “15 Temmuz'da ortaya konulan birlik, beraberlik ve fedakârlık ruhunu yaşatmak amacıyla muharrem ayı vesilesiyle ilk etkinliğimiz olan aşure programını gerçekleştirdik. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmayı yalnızca bir vefa borcu değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatlarından biri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Gazisi ve şehit eşi Vahide Şefkatluoğlu ise, “Programımızı çok kıymetli buluyorum. Hem şehitlerimizi anmamıza hem de millet olarak dayanışmamızı güçlendirmemize vesile oluyor” şeklinde konuştu.