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Aşureler 15 Temmuz şehitleri anısına pişti

Aşureler 15 Temmuz şehitleri anısına pişti

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:004/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Aşureler Türk Kızılayı iş birliğiyle İstanbul ve Ankara'daki camilerde vatandaşlara ikram edildi.
Aşureler Türk Kızılayı iş birliğiyle İstanbul ve Ankara'daki camilerde vatandaşlara ikram edildi.

15 Temmuz'un 10'uncu yılında şehitlerin eşleri ve çocukları, 253 şehidin hatırasına 15 Temmuz Derneği’nin genel merkezinde kurulan kazanlarda aşure pişirdi. Aşureler Türk Kızılayı iş birliğiyle İstanbul ve Ankara'daki camilerde vatandaşlara ikram edildi.

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin sene-i devriyesindeki anma programları kapsamında "Her Kaşıkta Bir Dua, 253 Şehidimize Vefa" temasıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. 15 Temmuz şehitlerinin eşleri ve çocukları, 253 şehidin hatırasına derneğin genel merkezinde kurulan kazanlarda aşure pişirdi. Aşureler Türk Kızılayı iş birliğiyle İstanbul ve Ankara'daki camilerde vatandaşlara ikram edildi.

ŞEHİTLERİMİZİ YAD ETTİK

Geride kalan 10 yılda şehit aileleri ve gazilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Dağıtılan bu aşureler milli birliğimizin bir sembolü olarak tarihe not düşülmüş olacak. Bu ruhu unutmamak ve unutturmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

ACIMIZ İLK GÜN GİBİ

Şehit Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Yağcı, “15 Temmuz'da ortaya konulan birlik, beraberlik ve fedakârlık ruhunu yaşatmak amacıyla muharrem ayı vesilesiyle ilk etkinliğimiz olan aşure programını gerçekleştirdik. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmayı yalnızca bir vefa borcu değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatlarından biri olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Gazisi ve şehit eşi Vahide Şefkatluoğlu ise, “Programımızı çok kıymetli buluyorum. Hem şehitlerimizi anmamıza hem de millet olarak dayanışmamızı güçlendirmemize vesile oluyor” şeklinde konuştu.


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