Balıkesir’de toprak kayması: Yolcu treni raydan çıktı

29/01/2026, Perşembe
Toprak kayması nedeniyle raydan çıkan trenin yolcuları tahliye edildi.
Balıkesir’de meydana gelen toprak kayması nedeniyle Bandırma-İzmir seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Kazada 143 yolcunun bulunduğu trende 16 yaşındaki bir yolcu hafif yaralanırken, yolcular başka bir trenle tahliye edildi.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde toprak kayması sonucu yolcu treni raydan çıktı, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kocabıyıklar Kölederesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bandırma- İzmir seferini yapan E 68012 sefer sayılı yolcu treni, Bandırma istikametinden İzmir yönüne seyir halindeyken, bölgede toprak kayması meydana geldi. Zemindeki hareketlilik nedeniyle 2 makinist, 4 vagon görevlisi ve 143 yolcunun bulunduğu tren raydan çıktı. Kazada yolculardan Zehra E. (16) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yolcular olay yerine gelen başka bir trenle en yakın Soğucak İstasyonu’na tahliye edildi. Yolcular, buradan otobüslerle İzmir’e gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



