Balkonda uyurken ayı saldırdı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan Osman Güntaş, (70) hayatını kaybetti. Olay, önceki gece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evinin önündeki kanepede uyuyan Güntaş'a ayı saldırdı. Ayı tarafından yaklaşık 20 metre sürüklenen Güntaş, ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Güntaş, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.