Bingöl’de 2 bin 884 metrede kahverengi kokarca böceği görüldü

Bingöl’ün Sülbüs Dağı zirvesinde kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys) gözlemlendi. Normalde düşük rakımlarda görülen bu istilacı türün yüksek dağ ekosisteminde tespit edilmesi şaşkınlıkla karşılandı.
Bingöl’ün Yayladere ilçesindeki 2 bin 884 metre rakımlı Sülbüs Dağı zirvesinde, sporcuların doğa yürüyüşü sırasında kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys) gözlemlendi.
Normalde düşük rakımlarda görülen bu istilacı türün yüksek dağ ekosisteminde tespit edilmesi, uzmanlarca iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir gözlem olarak değerlendirildi.
Sporcu Furkan Tunçel, 2 bin 884 metre yükseklikte bu türle karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu belirterek, gözlemin iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerine dair önemli bir veri olabileceğini ifade etti.