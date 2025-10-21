Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bingöl
Bingöl’de 2 bin 884 metrede kahverengi kokarca böceği görüldü

Bingöl’de 2 bin 884 metrede kahverengi kokarca böceği görüldü

10:3521/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Bingöl
Bingöl

Bingöl’ün Sülbüs Dağı zirvesinde kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys) gözlemlendi. Normalde düşük rakımlarda görülen bu istilacı türün yüksek dağ ekosisteminde tespit edilmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Bingöl’ün Yayladere ilçesindeki 2 bin 884 metre rakımlı Sülbüs Dağı zirvesinde, sporcuların doğa yürüyüşü sırasında kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys) gözlemlendi.

Normalde düşük rakımlarda görülen bu istilacı türün yüksek dağ ekosisteminde tespit edilmesi, uzmanlarca iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir gözlem olarak değerlendirildi.

Sporcu Furkan Tunçel, 2 bin 884 metre yükseklikte bu türle karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu belirterek, gözlemin iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerine dair önemli bir veri olabileceğini ifade etti.



#Bingöl
#kokarca böceği
#dağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU EKRANI: VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar?