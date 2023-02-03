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Bolu'da zincirleme kaza: İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor

Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu TEM yolunda 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı; İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

09:11 . 3/02/2023 Cuma
IHA
Anadolu Otoyolu.

Anadolu Otoyolu.

TEM Otoyolu Bolu geçişinde kar yağışının etkisiyle 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu, otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Yedigöller Dinlenme Tesisi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede iki tır, üç otomobil ve bir şehirlerarası yolcu otobüsü kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, trafik, itfaiye ve Karayolları ekibi sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Bolu Valiliği'nden ilk açıklama


Bolu Valiliği, ''Kaza nedeniyle trafik Yeniçağa'dan D 100 karayoluna aktarılmıştır'' açıklamasında bulundu.



#İstanbul
#Trafik Kazası
#Anadolu Otoyolu
#Yedigöller
#Bolu
2 saat önce
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Bolu'da zincirleme kaza: İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor
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