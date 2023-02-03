Bolu'da zincirleme kaza: İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor

Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede iki tır, üç otomobil ve bir şehirlerarası yolcu otobüsü kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, trafik, itfaiye ve Karayolları ekibi sevk edildi.