Bu markette boykot var!

Free Gazza’nın yalnızca bir market değil, küresel bir farkındalık çağrısı olduğunu vurgulayan Aktaş, hedeflerinin Türkiye ile sınırlı olmadığını söyledi. “Şu an bir damlayız ama büyük bir okyanus olmaya adayız. ‘Free Gazza’ ismini özellikle seçtik. Herkesin anlayabileceği bir dille Özgür Gazze mesajını dünyaya taşımak istiyoruz” dedi. Boykotun güçlü bir toplumsal araç olduğuna dikkat çeken Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Boykot Müslümanın en güçlü silahıdır. ‘Ben almasam ne değişir?’ diyenlere şunu söylemek isterim: O ateş bir gün mutlaka hepimizin kapısına dayanır. O gün gelmeden bu bilinci büyütmek zorundayız. Boykota devam.”