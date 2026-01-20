Bu markette boykot var!

İsrail’e destek verdiği tespit edilen markalara yönelik boykot çağrıları kapsamında, siyonizmle ilişkilendirilen hiçbir ürünün satılmadığı İstanbul’un ilk boykot marketi “Free Gazza” (Özgür Gazze), Beylikdüzü’nde hizmete girdi.
Geçen ay faaliyete başlayan market, tamamen yerli ve milli ürünlere dayalı yapısıyla dikkat çekiyor. Marketin müdürü Naile Aktaş, Free Gazza’nın Gazze’de yaşanan zulme karşı “en azından ekonomik destek kanallarını kesme” düşüncesiyle hayata geçirildiğini belirterek, boykot bilincinin toplumda giderek güçlendiğini söyledi. Aktaş, “Zulüm karşısında biz ne yapabiliriz diye düşündük. Hiç olmazsa onların ürünlerini almayalım, paralarını keselim dedik. Bu market, yerli ve milli duruşun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatan bir fikirle ortaya çıktı” dedi.
FAHİŞ FİYATA DA BOYKOT
Market raflarında ağırlıklı olarak yerli ürünlerin bulunduğunu vurgulayan Aktaş, bu tercihin bilinçli bir duruşun sonucu olduğunu ifade etti. Boykot sürecini fırsata çevirerek fiyatları fahiş şekilde artıran markalara da mesafeli durduklarını dile getiren Aktaş, “Sadece siyonizme hizmet etmesi değil, halkın vicdanıyla uyuşmayan fiyat politikaları da bizim için boykot sebebi. Halk artık kendi boykot refleksini geliştirdi. Yerli ama fırsatçı olan ürünü de almıyor” diye konuştu. Aktaş, sosyal medyada boykot çağrısına konu olan ve kamuoyunda tepki çeken ürünlerin market raflarına alınmadığını belirterek, “Halk şunu söylüyor: ‘Benim olan, bana karşı davranıyorsa onu da almam.’ Bu çok güçlü bir bilinçtir” değerlendirmesinde bulundu.
BOYKOT MÜSLÜMAN'IN EN GÜÇLÜ SİLAHIDIR
- Free Gazza’nın yalnızca bir market değil, küresel bir farkındalık çağrısı olduğunu vurgulayan Aktaş, hedeflerinin Türkiye ile sınırlı olmadığını söyledi. “Şu an bir damlayız ama büyük bir okyanus olmaya adayız. ‘Free Gazza’ ismini özellikle seçtik. Herkesin anlayabileceği bir dille Özgür Gazze mesajını dünyaya taşımak istiyoruz” dedi. Boykotun güçlü bir toplumsal araç olduğuna dikkat çeken Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Boykot Müslümanın en güçlü silahıdır. ‘Ben almasam ne değişir?’ diyenlere şunu söylemek isterim: O ateş bir gün mutlaka hepimizin kapısına dayanır. O gün gelmeden bu bilinci büyütmek zorundayız. Boykota devam.”