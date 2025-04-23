Çağrı bir hafta içinde

DEM Parti İmralı heyetinin, dördüncü kez terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından gözler bir kez daha Kandil’e çevrildi. Kandil’in bir hafta içerisinde silah bırakma ve fesih kararını alacağı kongrenin tarihini duyurması bekleniyor. Kandil’deki PKK üst yönetiminin ay sonuna kadar sözde büyük kongrelerini toplanması için KCK’ya çağrı yapacağı iddia edildi.

Çağrının Öcalan’ın 27 Şubat’taki mesajıyla paralel olacağı bildirildi. PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını da alacağı kongreninse mayıs başında toplanacağı ifade edildi. DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, Van Milletvekili Pervin Buldan, 4 saat süren İmralı’daki dördüncü görüşmede, Öcalan’a sürece ilişkin son temasları aktardı. DEM Parti, adadaki koşullarının yeniden gözden geçirilmesi için Adalet Bakanlığı’na talepte bulunmaya hazırlanıyor. Görüşmede bu talebin de gündeme geldiği ifade edildi. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüşecek. Ayrıca Öcalan’a DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapılan görüşmenin içeriği de aktarıldı.