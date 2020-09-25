Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye tepki: İbretlik cehalet

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini değerlendiren Demokrat Partili Nancy Pelosi, düzenlediği basın toplantısında "Barışçıl bir geçiş süreci istiyoruz. Bu soruyu sormak zorunda kalmak bile çok üzücü" ifadesini kullandı. Pelosi, "Trump kaybederse barışçıl bir devir teslimini taahhüt etmeyi reddediyor. Sürpriz değil. Çünkü bilimi ve yönetimi küçümsüyor. Ancak Amerikan halkına güveniyorum ve Başkan Trump bundan kaçamayacak" dedi.

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"Erdoğan'a hayranlık duyduğunu biliyoruz"

ABD'nin, Kuzey Kore ya da Suudi Arabistan olmadığını söyleyen Nancy Pelosi, "Kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong'a, Erdoğan'a... Türkiye'de değilsiniz, Kuzey Kore'de değilsiniz. Rusya'da ve Suudi Arabistan'da da değilsiniz. Sayın Başkan Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz ve burası bir demokrasi ülkesidir. Neden ABD Anayasası'na göre ettiğiniz yemine bağlı kalmaya çalışmıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

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"Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz"

Pelosi'nin skandal açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "İbretlik cehaletiyle @SpeakerPelosi ’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz."

İbretlik cehaletiyle @SpeakerPelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir.

Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 25, 2020

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