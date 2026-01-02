Yeni Şafak
CHP’li Belediyeden 43 bin şişelik alkol ihalesi: Viskiler 12 yıllık olsun

10:162/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
CHP'li belediyenin içkilerinin bedelini halk ödeyecek
CHP’li Avcılar Belediyesi’nin 2026 yılı için açtığı ihalede, halkın parasıyla 43 bin şişe alkollü içecek alınacağı ortaya çıktı. 12 yıllık viskilerden binlerce şişe biraya uzanan liste, hükümeti bütçe yetersizliğiyle suçlayan CHP’nin "insanlar aç" söyleminin ardındaki çelişkiyi de gözler önüne serdi.

Türkiye, 2026’ya yeni bir CHP skandalıyla girdi… Hükümetten sürekli engellenmekten ve yetersiz bütçeden şikâyet eden CHP’li belediyelerin
'yoksulluk'
söylemleri, görünürdeki yardım projelerine rağmen
'pes dedirten'
harcamalarla boşa düşüyor.
"İnsanlar aç"
diyerek ucuz yemek dağıtan belediyelerin bütçelerinin önemli bir kısmı, alkollü içecek alımına ayrılmış durumda.

43 bin şişe alkol ihalesi

Bu kapsamda CHP'li Avcılar Belediyesi'nin kamuoyuna yansıyan alkol ihalesi, 2026 yılının ilk skandalı oldu.

Avcılar Belediyesi, 2026 yılı gıda ve içecek malzemeleri ihalesi ilan etti. İhale ile 43 bin alkollü içecek alınması öngörülüyor.

Alınacak içkilerin listesinde yok yok: 'Viskiler 12 yıllık olacak'

Buna göre alınacak alkollerin listesi şu şekilde;

- 860 şişe viski

- 6000 şişe rakı

- 20 şişe vodka

- 20 şişe cin

- 20 şişe tekila

- 400 şişe kırmızı şarap

- 400 şişe beyaz şarap

- 200 şişe roze şarap

- 35.000 şişe bira

- 20 şişe likör

- 20 şişe rom

İhalede alınacak viskilerin 12 yıllık olması için özel madde dikkat çekerken ihale, 19 Ocak'ta gerçekleşecek.


#CHP
#Avcılar
#alkol
