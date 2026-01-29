CTE'den 'Denetimli serbestlikten yararlanan şahıs namaza gelen kişiyi öldürdü' iddiasına açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Genel Müdürlük, "Denetimli Serbestlik yasasından yararlanan şahsın namaza gelen vatandaşı öldürdüğü" iddiasındaki şahsın denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazını 8 Mayıs 2024-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu şahsın ceza infaz kurumuna giriş tarihinin 31 Ekim 2023 olduğu, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazını 8 Mayıs 2024-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği, son yapılan infaz iyileştirme düzenlemesinden yararlanmadığı anlaşılmış olup, olayın denetimli serbestlik ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu iddiayı paylaşanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."