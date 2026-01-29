Yeni Şafak
CTE'den 'Denetimli serbestlikten yararlanan şahıs namaza gelen kişiyi öldürdü' iddiasına açıklama

00:5429/01/2026, Perşembe
AA
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Genel Müdürlük, "Denetimli Serbestlik yasasından yararlanan şahsın namaza gelen vatandaşı öldürdüğü" iddiasındaki şahsın denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazını 8 Mayıs 2024-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın ve sosyal medya platformlarında
"denetimli serbestlik yasasından yararlanarak ceza infaz kurumundan çıkan ve ibadethanede kamu hizmetini ifa eden şahıs namaza gelen vatandaşı öldürdü"
iddialarına ilişkin söz konusu şahsın son yapılan infaz iyileştirme düzenlemesinden yararlanmadığını ve denetimli serbestlik ile ilişkisinin bulunmadığını bildirdi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında
"denetimli serbestlik yasasından yararlanarak ceza infaz kurumundan çıkan ve ibadethanede kamu hizmetini ifa eden şahıs, namaza gelen vatandaşı öldürdü"
şeklinde yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu şahsın ceza infaz kurumuna giriş tarihinin 31 Ekim 2023 olduğu, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazını 8 Mayıs 2024-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği, son yapılan infaz iyileştirme düzenlemesinden yararlanmadığı anlaşılmış olup, olayın denetimli serbestlik ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu iddiayı paylaşanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



