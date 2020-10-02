Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezide başladılar hala uğraşıyorlar
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi'de başladılar hala uğraşıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da AK Parti İl Teşkilatı Yemeği'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Milletçe gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı şekillendirecek önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Terörden, eğlenceye sağlıktan savunmaya kadar bunun farklı yansımalarına şahit oluyoruz. Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Her hadisenin görünen dışında siyasi, ekonomik, sosyal hedefleri vardır'' dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Bizi coşkuyla bağrına basan Konyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Toplamda 1250 yatak kapasitesine ulaşacak Konya Şehir Hastanemizin ilk bölümünün resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu sağlık tesisi Kovid19'la mücadelede şehrimizin en önemli araçlarından biri olmuştur.

83 milyonun tamamına 1. sınıf sağlık hizmeti sağlanmıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu krizi sağlık personelimizin fedakarlığı ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz.

153 ülkeye, maske, tulum, ilaç gönderdik. Bunu yaparken gurur, kibir, böyle bir şey taşımadık. Bu vesile ile siz teşkilat mensuplarımız başta olmak üzere tamam diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sokakta, çarşıda, pazarda karşılaştığımız tüm hemşehrilerimizin sağlığını korumak için bu kurallara riayet etmeliyiz.

AK Parti teşkilatlarının bu konuda da toplumuzun diğer kesimlerine örnek olduğuna inanıyorum. Konya'ya böyle muhteşem bir eserin kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Milletçe gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı şekillendirecek önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Terörden, eğlenceye sağlıktan savunmaya kadar bunun farklı yansımalarına şahit oluyoruz. Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Her hadisenin görünen dışında siyasi, ekonomik, sosyal hedefleri vardır.

6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın Ayn El-Arab'a saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur. Bunlar hepsi sinsi plan içinde hayata geçirilmiş olaylardır. Bölücü terör örgütü 6-8 Ekim'de elde edemediğini çukur eylemleriyle elde etmek istemiştir. 6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyesinin kepçesini, kamyonunu terör örgütünün emrine verenler aynıdır. Yasin Börü'nün katilleriyle çukur eylemlerinde camileri okulları yakanlar aynı zihniyetin mensuplarıdır. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar yaşanan her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu bugün görüyoruz.

Terör örgütü sadece cana ve mala kastetmedi. Kürt kardeşlerimizin inancına, mahremiyetine de el uzattı. Camilerimiz, kütüphanelerimiz, sağlık tesislerimiz; hatta yaralı taşıyan ambulanslarımız saldırılara sahne oldu.

Terörün bizden kopardığı canlara dünyevi olarak zaten paha biçemeyiz. Yıkılanı yapar, yakılanı onarır, terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tazmin edersiniz. Katillerinden ve azmettiricilerden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları asla düzeltemezsiniz.

Cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır. Maalesef bu ülke geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, birilerinden hesap sorulamayan dönemler yaşamıştır. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun olduğu dönemler artık geride kalmıştır. Yargımız nasıl FETÖ'cü alçaklardan 15 Temmuz'u soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından 6-8 Ekim'in hesabını, çukur eylemlerinin hesabını soruyor.

Ağır ağır ilerlese de adaletin gideceği yere er ya da geç muhakkak varacağına inanıyorum. Tüm bu yaşananlar AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak bizim mesuliyetimizi daha da ağırlaştırıyor. Bu kritik dönemeçte kendimiz ve bizden sonraki nesiller için en doğru kararları vermek, en doğru adımları atmak durumundayız. Hatalar çeyrek, yarım yüzyıllık kayıplara yol açabilir, isabetli tercihler de ülkemizi bir anda çeyrek veya yarım yüzyıl ileri taşıyabilir.

Bu hareket ne kadar büyürse ne kadar güçlenirse demokrasimiz de, ekonomimiz de o derece güçlü olacaktır. Burada yaşanacak en küçük zaafiyetin de ülkemize ve milletimize ağır maliyetleri olacaktır.

Büyük kongre sürecimizi hem muhasebe yapmak, hem kendimizi yenileme, eksiklerimizi giderme bakımından bir fırsat olarak görüyorum. Salgın sebebiyle maalesef kongrelerimizi milletimizle kucaklaşamadan sadece teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla yapmak zorunda kalıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi bizim kimseyi dışlama, dışarıda bırakmak gibi bir lüksümüz yoktur.

Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olarak bu çatı altında önce millet, önce memleket diyen herkese yer vardır. AK Parti'den küçük parçalar kopartarak, bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkartmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz. Bu yıl salgın şartlarına rağmen partimize 600 binin üzerinde yeni üye kazandırmayı başardık. Bunların yarısından fazlası da 18-35 yaş grubundadır. İlçe kongrelerimizdeki heyecan ve coşku takdire şayandır. Özellikle 1 yıl içinde 1 milyon üye kaydını sığdırma azmiyle yürümemiz lazım.

Partimizi sürekli aktif ve canlı tutmalıyız. Hem yeni insanlar kazanmalı hem de mevcut arkadaşlarımızla bağımızı daha da güçlendirmeliyiz. Atalet ağaç kurdu gibi bünyeyi yiyip bitiren bir hastalıktır. Bu kutlu davanın neferleri olarak hepimiz zaferle değil seferle mükellefiz. Zaferin de, kaderin de, zamanın da sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır!

Sağlık Bakanı Koca: Birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek
HAYAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek
Abone Ol Google News
​Yüz yüze eğitim için tarih verildi

​Yüz yüze eğitim için tarih verildi

​Meslek lisesi öğrencilerinin beklediği haber geldi.
Göç Türkiyede ekonomik değer üretiyor

Göç Türkiye'de
ekonomik değer üretiyor

İyi yönetildiğinde zenginlik kötü yönetildiğinde tehdit.
Gezide başladılarhala uğraşıyorlar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Konya teşkilatına sesleniyor.
İslam'ın yapılandırılmasını istedi

İslam'ın yapılandırılmasını istedi

​Macron, başörtüsü yasağı uygulanması gerektiğini savundu.

Leyla'nın katiline<br>ağırlaştırılmış müebbet

Leyla'nın katiline
ağırlaştırılmış müebbet

​Türkiye'nin konuştuğu davada karar çıktı.

Bir tank daha<br>imha edildi

Bir tank daha
imha edildi

​Azerbaycan görüntüleri yayımladı.
Rakiplerimiz <br>belli oldu

Rakiplerimiz
belli oldu

Sivasspor'un, Avrupa Ligi'ndeki rakipleri açıklandı.
İşgalden kurtulana kadar sürecek

İşgalden kurtulana kadar sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
'Türkiye ile konuşmak istiyoruz'

'Türkiye ile konuşmak istiyoruz'

​Almanya Başkanı Merkel'den Türkiye açıklaması.
Bırakıp kaçtılar

Bırakıp kaçtılar

​Ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar görüntülendi.
Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı

Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı

Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı'na mesaj gönderdi.

Çavuşoğlu: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli
Gündem

Çavuşoğlu: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun daveti üzerine İtalya'ya gitti. Yapılan görüşmelerin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Çavuşoğlu soruları yanıtladı. Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan’ı Azerbaycan topraklarından çıkarsın. Azerbaycan halkı ile bir milletiz. Tek millet gibi davranırız. Desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.
Üçüncü 'EğitimdenBir Kare' fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı
Gündem

Üçüncü 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, temsil ettikleri entelektüel birikimi ve duyarlılığı sanat ve düşünce mecralarıyla topluma ulaştırmayı görev addettiklerini ifade ederek, “Eğitim temasıyla üçüncüsünü düzenlediğimiz fotoğraf yarışmamızla bir farkındalık oluşturduk. Özellikle bilginin hayatın ağırlık merkezi hâline geldiği günümüzde eğitim, artık var olmanın, var kalmanın temel unsuru olmuştur” dedi.
Niğde'de doktorları şaşırtan tümör hastanın karnından çıktı: 40 santimetre çapında 5 buçuk kilo ağırlığında
Hayat

Niğde'de doktorları şaşırtan tümör hastanın karnından çıktı: 40 santimetre çapında 5 buçuk kilo ağırlığında

Niğde'de doktorları şaşırtan bir olay yaşandı. Karnındaki şişlik ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki kadının karnından 40 santimetre çapında 5,5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Türkiye'de oldukça zor gerçekleştirilen ameliyatlar arasında olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bülent Çakmak, "Kanama ve çevredeki diğer organların yaralanma riski yüksek olan bu ameliyatı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.