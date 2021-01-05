Cumhurbaşkanı 100 kıtalık şiir yazdı: Siyaseti sevmiyorum ama Tayyip Erdoğan’a sevgim ve saygım var

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde Almanca Bölümü öğretim üyesi İbrahim Halil Demir, bugüne kadar yazdığı 16 bin kıtaya yakın şiir yazdı. Demir, kendisine beslediği sevgi nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı.

FOTOĞRAF 6 Diyarbakır Dicle Üniversitesinde Almanca Bölümü öğretim üyesi İbrahim Halil Demir, bugüne kadar yazdığı 16 bin kıtaya yakın şiir yazdı. Demir, kendisine beslediği sevgi nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 100 kıtalık şiir yazdı. Sevgisini şiirlere döken Demir, 2018'de AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresinde kendisinin yazdığı şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okumasıyla mutluluk yaşadığını ve yazdığı 100 kıtalık şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a okumak istediğini kaydederek şu ifadelerini kullandı: 16 bin kıtaya yakın şiirlerim var, bunlardan 100 kıtasını özellikle çok sevdiğim, hatta ömrümden ömür vermek istediğim asrın siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan'a yazdım. Ben ona olan sevgimi kelimelerle kesinlikle anlatamam. Ben çok duygusal bir insanım, bu memleketime kim bir çivi çakmış ise, onun zikrine ve fikrine bakmadan canı gönülden tebrik ederim. 19 yıldır Tayyip Erdoğan'ın bu cennet ülkeme yaptığı icraattan dolayı hayranlığım çok fazladır. Marmara'dan Avrasya'ya ve dünyanın en uzun boğaz köprüsünü Çanakkale'ye yapması beni çok fazla mutlu ediyor. Siyaseti sevmiyorum ama Tayyip Erdoğan'a ömrümden ömür verecek kadar hayranlığım, muhabbetim, sevgim ve saygım var. 17 Mart 2018'de Cumhurbaşkanımız Diyarbakır mitinginde 'Medeniyete Adım Ey Diyarbakır' şiirimi okudu. Bu şeref bana nasip oldu. Öyle bir mutlu oldum ki bu mutluluğu yazmaya kalkışsam asla altında kalkmam. Yaşarken, ölmeden önce 100 kıta yazdığım şiirin tamamını bizzat elim ile takdim etmek ve onu kucaklayarak muhabbet etmek istiyorum Erdoğan'a sevgisinden 100 kıtalık şiir yazdı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Almanca Bölümü öğretim üyesi İbrahim Halil Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Sana Ömrümden Ömür Vermek İsterim' başlıklı 100 kıtalık şiir yazdı.

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Sevgisini şiirlere döken Demir, 2018’de AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresinde kendisinin yazdığı şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okumasıyla mutluluk yaşadığını ve yazdığı 100 kıtalık şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a okumak istediğini kaydetti.

FOTOĞRAF 15 Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan ve daha önce de ülke meselelerine ilişkin şiirler kaleme alan Nurettin Başyiğit, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini anlatmak için şiirler yazmaya başladı. 2 yıllık süreçte 8 bin mısra kaleme alan Başyiğit, 251 metrelik rulo halinde ve 20 kilo ağırlığında olan şiirin kıtaları arasına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını koydu. 251 metrelik şiirlerini ilk olarak Yeşiltepe Stadı'nda açan Başyiğit, daha sonra Güngör Caddesi üzerinde şiir rulosunu açınca vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, meraklı gözlerle Başyiğit'in kaleme aldığı Erdoğan sevgisini yansıtan mısraları okudu. Başyiğit, 2018 yılında Erdoğan sevgisini dile getiren şiirler yazmaya başladığını belirterek, Şiirlerim 2 yılda bitti. En büyük hayalim bu şekilde şiir yazmaktı. Zaten benim bunları yazmamın amacı bir kitap haline getirip, o şekilde sunmaktı. Fakat maliyeti çok yüksek olduğu için bu şekilde bir rulo haline getirdim. İnşallah ileriki zamanlarda bir kitap haline getirirsem bunu bütün Türk milletine ücretsiz dağıtmayı hedefliyorum. Yazdığım 8 bin mısradan oluşan şiirlerin uzunluğu 251 metre oldu. Mısraların arasını da Cumhurbaşkanımızın bin tane fotoğrafı ile süsledim. Yazdığım bu şiiri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı: Hediye etmek istiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sevgisiniz dizelere döken Nurettin Başyiğit, 2 yılda 8 bin mısra kaleme aldı. Başyiğit, 251 metre uzunluğundaki kağıda bastırdığı şiirlerini Erdoğan'a hediye etmek istiyor. BiP'te paylaş

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16 bin kıtaya yakın şiirlerim var

Demir, "16 bin kıtaya yakın şiirlerim var, bunlardan 100 kıtasını özellikle çok sevdiğim, hatta ömrümden ömür vermek istediğim asrın siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan’a yazdım. Ben ona olan sevgimi kelimelerle kesinlikle anlatamam. Ben çok duygusal bir insanım, bu memleketime kim bir çivi çakmış ise, onun zikrine ve fikrine bakmadan canı gönülden tebrik ederim. 19 yıldır Tayyip Erdoğan’ın bu cennet ülkeme yaptığı icraattan dolayı hayranlığım çok fazladır. Marmara’dan Avrasya’ya ve dünyanın en uzun boğaz köprüsünü Çanakkale’ye yapması beni çok fazla mutlu ediyor.

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Siyaseti sevmiyorum ama Tayyip Erdoğan’a ömrümden ömür verecek kadar hayranlığım, muhabbetim, sevgim ve saygım var.

17 Mart 2018’de Cumhurbaşkanımız Diyarbakır mitinginde ‘Medeniyete Adım Ey Diyarbakır’ şiirimi okudu. Bu şeref bana nasip oldu. Öyle bir mutlu oldum ki bu mutluluğu yazmaya kalkışsam asla altında kalkmam. Yaşarken, ölmeden önce 100 kıta yazdığım şiirin tamamını bizzat elim ile takdim etmek ve onu kucaklayarak muhabbet etmek istiyorum" dedi.

OYNAT 01:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi 68 yaşında sigarayı bıraktırdı Bayrampaşa'da Yeşilay tarafından kurulan farkındalık standına gelen 50 yıllık sigara tiryakisi 68 yaşındaki Nevaf Topkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi için sigara bırakma sözü vererek, sigara paketini Yeşilay görevlilerine bıraktı. BiP'te paylaş

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