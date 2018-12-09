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KOCAELİ

DHKP-C’nin hücre evine operasyon: 1 gözaltı

Kocaeli’de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bir DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi şahıs, kaldığı hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

IHA
DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.
DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde DHKP-C silahlı terör örgütü üyelerinin saklandığı bir hücre evinin yeri tespit edildi.

Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen A.İ. (29) isimli şüpheli kullandığı sahte kimlik ve pasaport ile kaldığı hücre evinde yakalandı.

Hücre evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs götürüldüğü Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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