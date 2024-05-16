Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşlere 4 günlük yasak: Şehre giriş de kısıtlandı

HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada ilk karar açıklandı.
Kobani Davası kapsamında Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Selahattin Demirtaş için istenen ceza 42 yıl olarak açıklanırken tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşlere 4 günlük yasak
Diyarbakır Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 20 Mayıs'a kadar yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Kobani davas bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davada duruşmanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüleceğinin bilindiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi: