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Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşlere 4 günlük yasak: Şehre giriş de kısıtlandı

Diyarbakır Valiliği, Kobani davasının karara bağlanması sonrası gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 20 Mayıs'a kadar yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildi" denildi. Olası eylemlere katılmak üzere şehir dışından gelecek araçların da girişi ve çıkışı yasaklandı.

20:10 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:31 - 16/05/2024 Perşembe
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada ilk karar açıklandı.

Kobani Davası kapsamında Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Selahattin Demirtaş için istenen ceza 42 yıl olarak açıklanırken tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşlere 4 günlük yasak

Diyarbakır Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 20 Mayıs'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kobani davas bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davada duruşmanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüleceğinin bilindiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Daha önce kentte yaşanan vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları sözde protesto etmek amacıyla kent genelinde yasa dışı eylem ve etkinlik gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildi. Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği, kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden, açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan kişi ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları veya il merkezimize girişleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde bugün saat 18.45'ten 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

#Diyarbakır
#Kobani Davası
#Selahattin Demirtaş
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