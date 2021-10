Fransa'nın "Ankaralı" Büyükelçisi Magro: Her zaman geleceğe bakmamız lazım Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Türkiye-Fransa ilişkilerinin çok eskiye dayandığını belirterek "Arada sırada problemler çıkar. Her zaman böyle şeyler olur iki ülke arasında ama ben iki ülkenin, iki toplumun çok yakın olduğuna inanıyorum. İkisi de Akdenizli, çok şey paylaşıyoruz. Onun için her zaman geleceğe bakmamız lazım" dedi.

