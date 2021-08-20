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Gaziantep 14 bin konut için kolları sıvadı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Toplu Konut İdaresi ve özel sektör iş birliği ile Kuzeyşehir, Güneyşehir ve Kızılhisar bölgelerinde toplam 14 bin konut yapılacağını açıkladı. Konutlar il genelindeki işçi, memur ya da emekli vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanarak ev sahibi olmasının önü açılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gaziantep 14 bin konut için kolları sıvadı
Şehir genelinde çalışan işçi, memur ya da emekli vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak.

Sanayi şehri Gaziantep’in yoğun göç nedeniyle artan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla 14 bin konut projesi devreye sokuldu. Kentsel tasarımı tamamlanan proje çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Özel Sektör iş birliğinde, Kuzeyşehir’de 10 bin 400, Güneyşehir 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde 750 adet yeni konut yapılacağı açıklandı. İlk etapta Kuzeyşehir’e ve Güneyşehir’e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ya da emekli vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül’de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Ayrıca arsadan rant elde edilmesinin önüne geçmek için iki yıl içinde inşaatlarda bitirme şartı aranacak.

Fatma Şahin
Fatma Şahin

ARSA MALİYETİ BÜYÜKŞEHİRDEN

  • Kuzeyşehir, Güneyşehir ve Kızılhisar bölgesinde yapılacak konutlar hakkında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, ruhsatlı ve iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi takdirde sorumlular sistemin dışında kalır. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz. Biz, sosyal konut kapsamında 1+1 iken konutlarımız, aile nüfusunu baz alarak bu rakamların değişimini sağlayıp evlerin 2+1 vaziyetine getirdik” dedi.
  • Başkan Fatma Şahin’in ardından kısa bir sunum yapan Genel Sekreter Sezer Cihan ise, “Çalışmasına başlanılacak konutları etap etap hayata geçireceğiz. İlk etapta bine yakın konutun ihalesine çıkıyoruz. 300’ünü Kuzeyşehir’de, Güneyşehir’de yine 300 ve Kızılhisar bölgesinde de 340 adet konutun yapımına başlanacak” diye konuştu. AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Derya Bakbak ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin attığı bu adımı çok değerli ve anlamlı bulduklarını ifade ettiler.
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