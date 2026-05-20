Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün hem bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularımızla hem de 81 ilimizin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle becerileriyle örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerimizle bir aradayız. Öncelikle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor. Sizler yalnızca ailelerinizin değil milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirecek öncü mimar ve mihmandar bir neslinin temsilcileri olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

İSTİKBALE İSTİKLALSİZ YÜRÜYEMEZSİNİZ

Gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en kilit unsuru şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesaretiyle 19 Mayıs 1919’da kendisini bir kez daha göstermiştir” diye konuştu. Erdoğan, 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e uzanan süreçte Türk milletinin istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini belirterek “Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır” şeklinde konuştu.

MÜREFFEH YARINLARI İNŞA ETMENİN GAYRETİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitleri rahmetle anarak şu ifadeleri kullandı:

“Sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, NBA’de Houston Rockets takımında forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün’ü kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Şehitlere rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj da yayınladı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli Mücadele’nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum.”

Gümrük Birliği güncellenmeli, iş birliği geliştirilmeli

Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. İsrail'in bölgedeki çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini belirten Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu vurguladı. Erdoğan, ekonomik entegrasyona ilişkin meselelerin çözümüne odaklanılan görüşmede, gerilimlerin AB ile ilişkilerin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejisi girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda iş birliğini geliştirmenin önemini kaydetti.







