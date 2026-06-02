Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Görüşmeler gitti geldi

Görüşmeler gitti geldi

04:002/06/2026, Salı
G: 2/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İran ve ABD arasındaki müzakerelerden bir türlü sonuç çıkmazken dün İran medyası, Washington ve Tahran arasındaki mesaj trafiğinin askıya alındığını duyurdu.

Tasnim'de yer alan habere göre karar, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası alındı. Haberde, İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'daki saldırıları durana kadar görüşme olmayacağı vurgulandı. Açıklama dün ABD ve İran ordusunun karşılıklı saldırılar düzenlemesinin hemen ardından geldi. İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtildi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin, "Deniz ablukasının uygulanması ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır" dedi. ​​​​​ İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 24 saatlik zaman diliminde donanmanın koordinasyonunda 4 petrol tankerinin de aralarında bulunduğu 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

TRUMP: HIZLI TEMPODA DEVAM

ABD Başkanı Donald Trump ise "müzakerelerin hızlı bir tempoda" devam ettiğini belirtti. Tahran'ın "görüşmelerin askıya alındığı" yönündeki açıklamasının aksini savunan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile görüşmeler hızlı bir tempoda devam ediyor" ifadesini kullandı.



#iran
#abd
#politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile Bakanlığı 680 personel alımı sonuçlarını duyurdu