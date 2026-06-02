Görüşmeler gitti geldi

Tasnim'de yer alan habere göre karar, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası alındı. Haberde, İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'daki saldırıları durana kadar görüşme olmayacağı vurgulandı. Açıklama dün ABD ve İran ordusunun karşılıklı saldırılar düzenlemesinin hemen ardından geldi. İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtildi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin, "Deniz ablukasının uygulanması ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır" dedi. ​​​​​ İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 24 saatlik zaman diliminde donanmanın koordinasyonunda 4 petrol tankerinin de aralarında bulunduğu 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.