Görüşmeler gitti geldi

İran ve ABD arasındaki müzakerelerden bir türlü sonuç çıkmazken dün İran medyası, Washington ve Tahran arasındaki mesaj trafiğinin askıya alındığını duyurdu.
Tasnim'de yer alan habere göre karar, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası alındı. Haberde, İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'daki saldırıları durana kadar görüşme olmayacağı vurgulandı. Açıklama dün ABD ve İran ordusunun karşılıklı saldırılar düzenlemesinin hemen ardından geldi. İran’ın ayrıca Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtildi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin, "Deniz ablukasının uygulanması ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır" dedi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 24 saatlik zaman diliminde donanmanın koordinasyonunda 4 petrol tankerinin de aralarında bulunduğu 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.
TRUMP: HIZLI TEMPODA DEVAM
ABD Başkanı Donald Trump ise "müzakerelerin hızlı bir tempoda" devam ettiğini belirtti. Tahran'ın "görüşmelerin askıya alındığı" yönündeki açıklamasının aksini savunan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile görüşmeler hızlı bir tempoda devam ediyor" ifadesini kullandı.