Gülaylar’ın sahibi rüşvetten tutuklandı

İBB’deki yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Gizli tanık Sekoya’nın, “Ataşehir'deki arazide inşaat yapabilmek için rüşvet verip emsal değişikliği yaptırdığını” iddia ettiği Gülaylar Grup İcra Kurulu Üyesi iş insanı Mehmet İlhan Gülay savcılığa ifade verdi. Ataşehir’deki araziyi 2018’de aldığını anlatan Gülay, “Araziyi Bainbridge isimli holdingden satın aldım. Arazinin içinde bulunan metro ve İSPARK inşaatı nedeniyle İBB ile birden çok davası vardı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal başkanlığında ilgili kurumlarla anlaşma sağladık. Davalardan vazgeçme ve arazinin yaklaşık 60 dönümlük kısmını İBB’ye terk etme karşılığında protokol imzaladık” dedi. 2019’daki yerel seçimden sonra işlerin değiştiğini belirten Gülay, “İBB yönetimi değişti. Bu süreçte, soy ismini hatırlamadığım bir Genel Sekreter Yavuz Bey bizimle irtibata geçti. Protokolün yürürlüğe girmesi için çeşitli görüşmeler yaptık. Yavuz Bey, bu süreci Yakup Öner’in takip edeceğini belirtti ve bizi ona yönlendirdi” ifadelerini kullandı.