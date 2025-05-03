Tebriğe gitti rüşvet istediler

İBB’deki rüşvet çetesinin Capacity AVM’den 5 milyon dolar haraç istediği pazarlığın ses kaydı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Capacity AVM’nin en büyük ortağı Uzman A.Ş.’nin sahibi Selahattin Özgül, savcılığa ifade verdi. Yerel seçimden sonra yeni yönetimi ziyaret ettiklerini anlatan Özgül, “Tebrik için belediye binasına gittik. Başkan Ayşegül Ovalıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’le görüştük. Akyüz ‘17 senede burayı amorti ettiniz, esnafın da canına okudunuz. Bakırköy'e borcunuz var. Otoparkı birlikte işletelim. Belediyenin borçları var, destek olmanız gerek’ diyerek açıktan para istedi” dedi. Kendilerine yönelik baskının farklı görüşmelerle daha sonra da sürdüğünü kaydeden Özgül, bu teklifi kabul etmeyince belediyenin AVM için yıkım kararı çıkarıp 197 milyon lira ceza kestiğini söyledi. Özgül, AVM için depreme dayanıksız raporu çıkaran, kendilerinden haksız şekilde para isteyen söz konusu CHP’li yöneticilerden şikayetçi oldu.