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Tebriğe gitti rüşvet istediler

Tebriğe gitti rüşvet istediler

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:003/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
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Selahattin Özgül
Selahattin Özgül

İmamoğlu ekibinin Bakırköy’deki Capacity AVM’den 5 milyon dolar haraç istemesi Türkiye’nin gündeminde. Yeni Şafak dün ses kaydını yayınlarken AVM’nin en büyük ortağı Selahattin Özgül’ün savcılıktaki ifadesinde de ilginç detaylar var. Özgül, tebrik için ziyarete gittikleri Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün açıktan para istediğini anlattı.

İBB’deki rüşvet çetesinin Capacity AVM’den 5 milyon dolar haraç istediği pazarlığın ses kaydı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Capacity AVM’nin en büyük ortağı Uzman A.Ş.’nin sahibi Selahattin Özgül, savcılığa ifade verdi. Yerel seçimden sonra yeni yönetimi ziyaret ettiklerini anlatan Özgül, “Tebrik için belediye binasına gittik. Başkan Ayşegül Ovalıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’le görüştük. Akyüz ‘17 senede burayı amorti ettiniz, esnafın da canına okudunuz. Bakırköy'e borcunuz var. Otoparkı birlikte işletelim. Belediyenin borçları var, destek olmanız gerek’ diyerek açıktan para istedi” dedi. Kendilerine yönelik baskının farklı görüşmelerle daha sonra da sürdüğünü kaydeden Özgül, bu teklifi kabul etmeyince belediyenin AVM için yıkım kararı çıkarıp 197 milyon lira ceza kestiğini söyledi. Özgül, AVM için depreme dayanıksız raporu çıkaran, kendilerinden haksız şekilde para isteyen söz konusu CHP’li yöneticilerden şikayetçi oldu.


#CHP
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