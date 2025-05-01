Mal varlığım şaibeli görünebilir ama...

Tutuklanan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'in mal varlığıyla ilgili savunması ise pes dedirtti. Öner, eşinin üzerine kayıtlı Audi Q7 ve Range Rover marka lüks araçlar ile Sarıyer’deki dubleks konutuyla gündeme gelmişti. Evinde yapılan aramada yaklaşık 8 milyon lira değerinde 2 kiloya yakın altın ele geçirilen Öner, bunun düğün takısı ve eşinin birikimi olduğunu, bir kısmını da Edirne’deki arazi satışıyla elde ettiğini savundu. 2024 yılında İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a 2023 model Porsche Taycan 4S satan Öner’in hesabına bu satıştan hiç para gelmedi. Öner ifadesinde parayı elden aldığını öne sürdü. Yine Aralık 2024’te aldığı yeni model Porsche araç da Öner'in ifadesine yansıdı. Öner, bu araçları “ticari beklentiyle alıp sattığını”, kazandığı parayla da yeni araç aldığını söyledi. Aylık gelirini 275 bin TL olarak beyan eden Öner, 2022’den sonra malvarlığındaki olağan dışı artışa ilişkin de “Mal varlığım, memur olmamdan kaynaklı şaibelere yol açıyor gibi gözükse de rüşvet ve haksız para almaya yeltenmedim. 2000’den bu yana doğru zamanda doğru yatırımlar yaptım” dedi.





İMAMOĞLU FİKİR DANIŞIRDI

İmar mevzuatının gayrimenkule ilişkin kısmına hakim olduğu için İmamoğlu’nun zaman zaman imar mevzuatıyla ilgili kendisine fikir danışıp sorular sorduğunu anlatan Öner, İBB ile Swiss Otel arasında yürütülen bedel belirleme sürecine de değindi. Öner, uzlaşma ve tapunun devri süreçlerinde bulunduğunu ancak satış yetkisiyle ilgili bir dahlinin olmadığını söyledi. Öner, Capacity AVM dosyasında ise herhangi bağlantısı olmadığını öne sürdü. Kayınbiraderi İlker Hamal ve ortağı Yusuf Şahin’den kendisine gelen 6,3 milyon TL’lik para transferi de sorulan Öner, bunun arazi yatırımları için borç olarak alındığını ve elden döviz olarak geri ödendiğini öne sürdü.





GÖRÜŞMEYİ İTİRAF ETTİ

TAŞYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Yakup Öner’in Mayıs 2024’te, Nusret Yılmaz ile birlikte Göztepe ofisine gelerek kendisini “Senden isteneni yapmazsan bu malı elinden her türlü alırlar. Bunlar siyaset yapıyorlar, sen bunlarla baş edemezsin. Seni siyasi hiç kimse de sevmiyor, sana sahip çıkan olmaz, biz bu malı elinden alırız” diye tehdit ettiğini belirterek şikayetçi olmuştu. Bu iddialar sorulan Öner, “Neden böyle bir beyanda bulundu bilgim yok. Kendisiyle yaptığımız görüşme gayet dostane ortamda gerçekleşti. Nusret Yılmaz şahittir. Kendisinden bir şey istemedik” sözleriyle ofise gittiğini ise doğrulamış oldu.



