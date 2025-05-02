5 ama hatırın için 3 milyon dolar yeter

Capacity AVM'nin otoparkına ruhsat verilmesi sürecinde adı geçen Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün rolü, İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tanık olan Avukat Serdar İplikçioğlu’nun verdiği ifadeyle iyice netleşti. Akyüz ile belediye binasında görüştüğünü belirten İplikçioğlu, oluşturulan bir kurulun rüşvet bedelini 5 milyon dolar olarak belirlendiğini ancak bu miktarın hatıra binaen 3 milyon dolara indirilebileceğinin söylendiğini anlattı. “Rüşvet”, “irtikap” ve “çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmakla” suçlanan Ali Rıza Akyüz’e, AVM’yi işleten grubun avukatı Serdar İplikçioğlu'nun "Akyüz ile belediye binasında buluştuk. Elden 3 milyon dolar para istendiğini tarafıma iletti. Bu 3 milyon doların esasında kendi aralarında oluşturulan bir kurul tarafından 5 milyon dolar olarak belirlendiğini, bizim hatırımıza istinaden bunun 3 milyon dolar olarak ödenebileceğini bana iletti" şeklindeki ifadesi soruldu. Akyüz suçlamaları kabul etmedi.