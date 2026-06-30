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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Umut Altaş'ın ABD'deki duruşması 21 Temmuz'a ertelendi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Umut Altaş'ın ABD'deki duruşması 21 Temmuz'a ertelendi

17:3930/06/2026, Salı
AA
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Interpol nezdinde işlemler başlatılarak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş ABD güvenlik makamları tarafından 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.
Interpol nezdinde işlemler başlatılarak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş ABD güvenlik makamları tarafından 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'deki ilk duruşması gerçekleşirken, dava yargıcı duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'den iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrim içi olarak gerçekleşti.

Yargıç Adam Panopoulos, Altaş'ın avukatının davaya yeni müdahil olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istemesi üzerine erteleme kararı verdi.

Tutuklu yargılanan Altaş'ın da turuncu mahkum elbisesiyle hazır bulunduğu duruşma Panopoulos tarafından 21 Temmuz'a ertelendi.

Panopoulos ayrıca, bugünkü davanın normalde, Altaş'ın daha önce yaptığı sığınma başvurusu ile ilgili bir "bireysel duruşma" için kararlaştırıldığını belirterek,
"İster değiştirilmiş bir başvuru olsun, ister başka bir yasal koruma talebi olsun, bunların hepsinin 17 Temmuz 2026 tarihine kadar dosyalanmış olması gerekiyor"
ifadelerine yer verdi.

Interpol nezdinde işlemler başlatılarak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş ABD güvenlik makamları tarafından 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığınca başlatılmıştı.



#Gülistan Doku cinayeti
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