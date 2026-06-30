Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Umut Altaş'ın ABD'deki duruşması 21 Temmuz'a ertelendi

Panopoulos ayrıca, bugünkü davanın normalde, Altaş'ın daha önce yaptığı sığınma başvurusu ile ilgili bir "bireysel duruşma" için kararlaştırıldığını belirterek,

"İster değiştirilmiş bir başvuru olsun, ister başka bir yasal koruma talebi olsun, bunların hepsinin 17 Temmuz 2026 tarihine kadar dosyalanmış olması gerekiyor"