İsrail’in Suriye’deki planları bozulacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırmasına ilişkin Bahçeli, “Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı nefretle, şiddetle ve her yönüyle sadece kınamıyor, hepten lanetliyorum” dedi. Konunun narkoterör ya da otoriterleşen yöneticiler olmadığını belirten Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hedeflerinin Meksika, Kolombiya, Panama, Küba, Kanada ve Grönland olduğunu söyledi. Maduro'yu suçlayan ABD yönetiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında yakalama kararı verdiği İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sırtını sıvazlamasının ikiyüzlülük olduğunu ifade eden Bahçeli, “Kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış Amerikan emperyalizmidir. At hırsızlığıyla enerji ve değerli mineral hırsızlığı arasında hiçbir fark yoktur” diye konuştu. Venezuela'daki müdahalenin 15 Temmuz’la benzerliğine dikkat çeken Bahçeli, “15 Temmuz'da, casus ve Haşhaşi örgütü maşa yapıp üzerimize salan ABD, Venezuela'da doğrudan müdahale etmiştir. Venezuela'daki gece yarısı darbesi, aynı projenin mahsulüdür” ifadelerini kullandı.

Venezuela örneğinin, iç cephenin hayatiyeti hakkında ibretlik ipuçları verdiğini anlatan Bahçeli, “Şimdi anlaşıldı mı, iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz? Şimdi anlaşıldı mı, 'Terörsüz Türkiye' hedefindeki ısrar ve irademiz? Şimdi anlaşıldı mı milli birlik, kardeşlik ve dayanışma azmimizi savunmadaki tavizsiz karar ve kararlılığımız?” diye sordu. Terörsüz Türkiye çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Bahçeli, Suriye’de 10 Mart Mutabakatı’na uymayan terör örgütü SDG’ye ilişkin şunları kaydetti: “Suriye'de geciken ve ertelenen entegrasyon sürecinin bir an evvel gerçekleşmesi, İmralı çağrısına müzahir gelişmelerin ortaya çıkması lazımdır. SDG/YPG'nin müzakere edilemez talepleri gündeme taşıması, akıllara uzlaşmadan kaçmak için mazeret ürettiğini getirmektedir. SDG/YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi, bu Siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü, çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir. Suriye'de İsrail planları bozulacaktır. Bu Siyonist şımarıklığın DEAŞ kartını masaya sürüp Türkiye üzerinde istihbarat operasyonları ve terörist faaliyetler yürütmesinin bedeli de çok ama çok ağır olacaktır.”