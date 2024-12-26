İstanbul Boğazı'nda balık avına çıkıp tilki yakaladılar

Kendi imkanlarıyla hayvanı denizden çıkardığını belirten Özay Yıldız, "Bu hayvan muhtemelen Beykoz ya da Sarıyer açıklarında köpeklerin kovaladığı esnada denize düştü. Biz arkadaşlarla balık tutuyorduk. O esnada denizde bir şey gördük. Ben baktım, bu tilki dedim.

Hayvan yüzmeye çalışıyor

, adeta

beni kurtarın diye yalvarıyordu

. İlk başta biz köpek zannettik, daha doğrusu su samuru sandık. Hayvan bizim 2 metre açığımızda olduğu için gece saat 04.00, karanlık. Yani biraz bulanık görünüyordu. En son ben hayvanı çağırınca hayvan dibimize kadar geldi. Gece 04.00'te de kimseye ulaşamadık. En çok

çekpas

yardımıyla hayvanı yukarı kaldırarak su yutmamasını engelledim.

Yabani hayvan