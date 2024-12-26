İstanbul Boğazı'nda balık avına çıkıp tilki yakaladılar

Beşiktaş açıklarında balık avına çıkan arkadaş grubu, denizde fark ettikleri tilki kurtarıp yetkililere teslim etti.
İstanbul'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Tekneyle Boğaz'a açılan arkadaş grubu, balık tutmaya başladıkları sırada denizde tilki olduğunu fark etti. İçlerinden biri denize atlayarak tilkiyi tekneye çıkardı. Vatandaş kurtardığı tilkiyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
İstanbul Beşiktaş'ta dün gece
Özay Yıldız
, arkadaşlarıyla birlikte
balık tutmak
için tekneyle denize açıldı.
Balık tutmaya başladıkları esnada Yıldız, denizde bir
tilki
nin olduğunu fark etti. Durumu arkadaşlarına haber veren Yıldız, daha sonra suya atlayarak tilkiyi tekneye çıkardı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
ekiplerini arayan Özay Yıldız, tilkiyi teslim etti.
"Beni kurtarın diye yalvarıyordu"
"Beni kurtarın diye yalvarıyordu"
Kendi imkanlarıyla hayvanı denizden çıkardığını belirten Özay Yıldız, "Bu hayvan muhtemelen Beykoz ya da Sarıyer açıklarında köpeklerin kovaladığı esnada denize düştü. Biz arkadaşlarla balık tutuyorduk. O esnada denizde bir şey gördük. Ben baktım, bu tilki dedim.
Hayvan yüzmeye çalışıyor
, adeta
beni kurtarın diye yalvarıyordu
. İlk başta biz köpek zannettik, daha doğrusu su samuru sandık. Hayvan bizim 2 metre açığımızda olduğu için gece saat 04.00, karanlık. Yani biraz bulanık görünüyordu. En son ben hayvanı çağırınca hayvan dibimize kadar geldi. Gece 04.00'te de kimseye ulaşamadık. En çok
çekpas
yardımıyla hayvanı yukarı kaldırarak su yutmamasını engelledim.
Yabani hayvan
olduğu için arkadaşlar da ısırır diye pek yanaşamadı. Ben sonra ne olacaksa olsun en fazla beni bir kere ısırır dedim. Ben hayvanı ensesinden tuttum yukarıya çıkardım. Hayvan zaten bayağı üşümüş ve su yutmuştu. Muhtemelen bu hayvan 2-3 saat suyun içerisinde kaldı." dedi.
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