Mevlüt Öztekin’den kardeş belediyelere ziyaret

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlut Öztekin kardeş belediyeler Muş Kızılağaç ve Van Gürpınar belediyelerini ziyaret etti.

Kağıthane Belediyesi’nin kardeş belediyeleri Muş Kızılağaç ve Van Gürpınar belediyelerini ziyaret eden Başkan Öztekin, mevcut ve yeni dönem projelerini başkanlarla istişare etti.

İlk ziyaretini Muş’un Kızılağaç ilçesine yapan Başkan Mevlüt Öztekin, Belediye Başkanı Burhan Öğüt ile bir araya geldi. Başkan Öztekin ziyaretlerinde güleryüz ve muhabbetle ağırlandıklarını ifade ederek, “Tüm belediye başkanlarımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rehberliklerinde Anadolu’nun güzelliklerini ve kadim mirasını yerinde gözlemledik. İhizmeti sunabilmek için işbirliklerimiz ve gönüldaşlığımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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