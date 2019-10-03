Gündem İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşanın depremde hasar gören iki fakültesinde eğitime 20 gün ara
EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın depremde hasar gören iki fakültesinde eğitime 20 gün ara verildi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın depremde hasar gören iki fakültesinde eğitime 20 gün ara

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında ayrıca rektörlükten duyuru yapılacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi binası
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi binası

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden yapılan duyuruda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi boşaltılıyor.

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Bu arada depremde hasar gören mühendislik fakültesinin ana binasındaki derslerin de kampüsteki yeni binalara alındığı öğrenildi.

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Endüstri mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Pınar Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin öğrenim gördüğü mühendislik ana binasında çok fazla hasar meydana geldiğini belirterek, "Mühendislikte dersler yeni binaya taşınacak şekilde devam ediyor" dedi.

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İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesi

İstanbul'daki depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye edilmesi kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasına girişler yasaklandı.

  • Fakülte binasına asılan yazıda, "İstanbul Valiliğinin binamıza verdiği tahliye kararı doğrultusunda bina içerisine girişler yasaklanmıştır. Fakültemizde görevli kişilerin ve öğrencilerin 08.00-16.00 saatleri arasında binaya girişleri uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Fakülteye gelen randevulu hastalara tedavi hizmeti verilmezken, randevuların ileri tarihe ertelendiği belirtildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Yemekhanesi binasının önüne şerit çekilerek, girişlere izin verilmiyor. Yemek için bina önüne kurulan alanda hizmet veriliyor.

Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi binasına da girilemiyor. Bina kapısına kütüphaneye girişin yasak olduğu yazısı asıldı.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın depremde hasar gören iki fakültesinde eğitime 20 gün ara

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında ayrıca rektörlükten duyuru yapılacağı belirtildi.
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