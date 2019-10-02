İstanbul'da 9 okul ağır hasarlı: Tamamı 1999 depreminden önce yapılmış

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HDP’li vekil Özel’den ‘millet ittifakı’ açıklaması: Bize ‘Neden İyi Parti’yle bir araya geliyorsunuz’ diyorlar. Önce iktidarı durduralım sonra Maraş’ın Çorum’un hesabını soracağız

İyi Parti ve CHP arasında ‘ittifak’ rahatsızlığına neden olan HDP’den ilginç bir açıklama geldi. HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, “İyi Parti ve Saadet ile neden bir araya geliyorsunuz?” tepkileriyle karşılaştıklarını belirterek “Biz Çorum’u Maraş’ı Sivas’ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama önceliğimiz iktidarı durdurmak” dedi.