Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

09:2223/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Megakentte bazı bölgelerde meydana gelen ufak çaplı kazalar ve araç arızaları ile yol yapım çalışmalarının da etkisiyle bazı ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Megakentte bazı bölgelerde meydana gelen ufak çaplı kazalar ve araç arızaları ile yol yapım çalışmalarının da etkisiyle bazı ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyla yüzde 63'e ulaştı. Kozyatağı ve Cevizlibağ'da sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyla yüzde 63'e çıktı.İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 54, Anadolu Yakası’nda yüzde 76, İstanbul genelinde ise yüzde 63 olarak kayıtlara geçti. Yenisahra D-100 Karayolu'nda sürücüler yoğunluk nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Ankara ve Edirne istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Aynı yoğunluk Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da da yaşandı. Trafikte ilerleyen sürücüler zorlauk yaşarken, saat 09.00 itibariyla kent genelinde traik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.



#İstanbul
#trafik yoğunluğu
#Kozyatağı
#Cevizlibağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli ikramiyesine 3'lü formül sıralandı: En az 5 bin TL hesabı çıktı