İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Arnavutköy Belediyesi’nin 1 yılı aşkın süredir yaptığı çağrılara rağmen Karaburun yolunu genişletmedi. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İBB’nin Arnavutköy’ü yok sayan ve hizmeti kısıtlayan bir politika izlediğini kaydetti. Yaklaşık 3 milyar liralık alternatif yol projesinin bakanlık tarafından üstlenileceğini açıklayan Candaroğlu, talep ettikleri ve taahhüt edilen 40 otobüsün de gönderilmediği, bu yüzden 15 elektrikli araç aldıkları bilgisini verdi.

1,5 SAATTEN 9 DAKİKAYA DÜŞECEK

Karaburun’da sahil boyunca millet bahçeleri, seyir terası, plaj ve sosyal tesisler oluşturduklarını anlatan Candaroğlu, hafta sonları bölgeye günlük 50 bine yakın araç geldiğini söyledi. Ulaşımı sağlayan 12 kilometrelik yolun bu yoğunluğu karşılamadığını, sahile ulaşımın 1,5 saate ulaştığını ve projeyle bu sürenin 9 dakikaya düşeceğini vurgulayan Candaroğlu, “Geldiğimizden beri defalarca yazdık, ‘Şurayı genişletin’ dedik. Yapmadılar” şeklinde konuştu. Alternatif güzergâh için de çeşitli engellerle karşılaştıklarını söyleyen Candaroğlu, “En son Cumhurbaşkanımıza aktardık. Kendisinin talimatı doğrultusunda bakanlığımız orayı yapacak. Hadımköy yolunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak” müjdesini verdi.

40 OTOBÜS İSTEDİK HATLAR İPTAL EDİLDİ

İBB’den toplu ulaşım konusunda da destek alamadıklarını kaydeden Candaroğlu, 2024 seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı ziyarette kendisine 40 otobüs talebini ilettiğini anlattı. “İmamoğlu’na ‘Senden metro, tramvay istemiyorum. Arnavutköy’e 40 tane otobüs gönder’ dedim. Tamam dedi” ifadelerini kullanan Candaroğlu, “O gün bugündür bırakın 40 tane otobüs göndermeyi, mevcut hatların güzergahları değiştirildi, hatlar iptal edildi. Birçok yerde sefer sıklıkları düşürüldü” diye konuştu. Vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak için 15 yerli elektrikli otobüs aldıkları bilgisini veren Candaroğlu, bu araçlarla metro ve ilçe merkezine ücretsiz ulaşım sağladıklarını anlattı.

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BELEDİYENİN 10 MİLYAR LİRALIK KAYBI VAR

Yalnızca otobüs alımının yaklaşık 500 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Candaroğlu, personel, bakım ve işletme giderlerinin de belediye bütçesinden karşılandığını vurguladı. “Vatandaşımız çok memnun ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü bizim orada hizmet alma hakkımız var” diyen Candaroğlu, karşılanmayan hizmetler ve ilave giderlerle birlikte kaybın 10 milyar lirayı bulduğunu ifade etti. Yaklaşık 2,5 yılda 160’ın üzerinde eser ürettiklerini, 15 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Candaroğlu, aynı dönemde bakanlıklardan yaklaşık 5 milyar liralık yatırım aldıklarını ancak İBB’den benzer bir destek göremediklerine dikkat çekti.

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