Kırıkkale’de 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

12:152/11/2025, Pazar
IHA
Kırıkkale’de 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.P., tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P. (29) yakalandı.


