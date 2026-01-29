Yeni Şafak
Otobüs şoföründen örnek davranış: Güzergahı değiştirip hayat kurtardı

00:2329/01/2026, Perşembe
DHA
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.
Bursa’da üniversite hattında sefer yapan özel halk otobüsünde fenalaşan bir yolcu, şoförün hızlı ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde hastaneye ulaştırıldı. “Kalbim sıkışıyor” diyerek yardım isteyen yolcu, durakları pas geçen şoförün güzergah dışına çıkarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine gitmesiyle tedavi altına alındı.

Bursa’da üniversite hattında sefer yapan özel halk otobüsünde bulunan bir yolcu, “Kalbim sıkışıyor” diyerek yardım istedi. Diğer yolcuların uyarısı üzerine güzergahını değiştiren şoför, hasta yolcuyu kısa sürede Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine yetiştirdi.

Kentte Bursa Uludağ Üniversitesi hattında sefer yapan 35/G hat numaralı özel halk otobüsü seyir halindeyken bir yolcu aniden fenalaşarak, göğsünü tutmaya başladı. Çevresindekilere "Kalbim sıkışıyor, kalp krizi geçiriyorum" diyen yolcu, kısa süre sonra bitkin düştü. Yolcular hemen şoförü durumu bildirdi. Yolcunun durumunun kritik olduğunu anlayan şoför, durakları pas geçerek güzergahından çıktı. Saniyelerin önemli olduğu bilinciyle dörtlü flaşörlerini yakan şoför, hızla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi aciline yöneldi. Otobüsteki diğer yolcular da bu sırada hastaya yardımcı olmaya çalıştı. Kısa sürede hastaneye ulaştırılan yolcu, otobüs şoförü ve vatandaşların yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasta yolcu tedavi altına alınırken çevrede toplanan vatandaşlar alkışlayarak şoförü tebrik etti.



#Bursa
#Otobüs
#Şoför
#Kalp Krizi
