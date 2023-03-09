Özhaseki'den sert tepki: Deprem bölgesine gelen CHP belediye ekiplerinin yarısı kameraman

Falan belediye geldi, 80-100 kişiler, yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın, Allah ıslah etsin bunları. İşleri hala algı belediyeciliği. İşleri hala 'mış gibi' yaparak devam ettirmek. Çalışıyormuş gibi yapmak. Bol bol bu bölgeye gelip, resimleri sanki oradaki acıyı paylaşıyormuş gibi yapıp bırakıp gitmek... Çok insani bir tavır ve davranış olmasa gerek. Bunlar bizim için bir üzüntü kaynağı."