Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yarın Ankara'ya gelecek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz'da Ankara'ya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Ankara'da gerçekleşecek kritik görüşmeyi İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu. Duran, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir."
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