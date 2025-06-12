Pendik'te ormana girdikten sonra kaybolan şahıs bulundu

Şaban Aksoy (49), aracını yol kenarına park ederek Aydos Ormanı'na girdi. Uzun süre haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeğiyle ormanda geniş çaplı arama başlattı.

Dün ve bugün süren çalışmaların ardından Şaban Aksoy'un, akşam saatlerinde bir arkadaşı tarafından bulunduğu öğrenildi. Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda Sancaktepe'deki evinde bulunduğu belirtildi.