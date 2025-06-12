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Pendik'te ormana girdikten sonra kaybolan şahıs bulundu

Pendik'te ormana girdikten sonra kaybolan şahıs bulundu

08:4112/06/2025, Perşembe
IHA
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Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda Sancaktepe'deki evinde bulunduğu belirtildi.
Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda Sancaktepe'deki evinde bulunduğu belirtildi.

Pendik'te Aydos Ormanı'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Şaban Aksoy, iki gündür süren arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde arkadaşı tarafından bulundu. Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda Sancaktepe'deki evinde bulunduğu öğrenildi.

Şaban Aksoy (49), aracını yol kenarına park ederek Aydos Ormanı'na girdi. Uzun süre haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeğiyle ormanda geniş çaplı arama başlattı.


Dün ve bugün süren çalışmaların ardından Şaban Aksoy'un, akşam saatlerinde bir arkadaşı tarafından bulunduğu öğrenildi. Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda Sancaktepe'deki evinde bulunduğu belirtildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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