Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan 'büyükşehirlerde saldırı' tehdidi: Metropollerde 7 milyon Kürt var

PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan 'büyükşehirlerde saldırı' tehdidi: Metropollerde 7 milyon Kürt var

23:0328/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Suriye ordusunun YPG'ye yönelik operasyonlarından Türkiye'yi sorumlu tutup tehditler savurdu. "Metropollerde 6-7 milyon Kürt var. Öyle toplumsal bir gerçeklik var." var diyerek büyükşehirlere saldırı tehdidinde bulunan Karasu, "Türkiye gelecekte bu yaptıklarına pişman olacak." ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan ve Suriye'ye entegre olmayan terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat Nehri'nin batısını askeri alan ilan etmişti. 13 Ocak'taki uyarı sonrası bölgeye operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyonlar sonrası ABD'nin de desteğini kaybeden örgüt, işgal ettiği toprakların büyük bir bölümünü kaybedip ateşkes masasına oturmak zorunda kalmıştı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün yayın organına yaptığı konuşmada, Suriye ordusunun örgüte yönelik harekatından Türkiye'yi sorumlu tutup tehditler savurdu.

PKK elebaşından 'büyükşehirlerde saldırı' tehdidi

"Metropollerde 6-7 milyon Kürt var. Öyle toplumsal bir gerçeklik var." var diyerek büyükşehirlere saldırı tehdidinde bulunan Karasu, "Türkiye gelecekte bu yaptıklarına pişman olacak." ifadelerini kullandı.

"Türk Devleti bu savaşın içinde." diyen Karasu, Planlamasında da var, yönetilmesinde de var. Bu politika ileride Türkiye'ye çok pahalıya mal olur." diye konuştu.

Hemen her fırsatta PKK ile YPG'nin farklı olduğunu iddia eden teröristlerin elebaşı, Terörsüz Türkiye sürecini de hedef alıp, "Rojava'da Kürtler öldürülürken ne Kürt-Türk kardeşliği? Böyle Kürt- Türk kardeşliği mi olur?" dedi.



#PKK
#Mustafa Karasu
#YPG
#Suriye
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR TYP (İUP) okullara temizlik personeli alımı 2026: Temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı? İşte şartlar ve başvuru ekranı