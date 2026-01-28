PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan 'büyükşehirlerde saldırı' tehdidi: Metropollerde 7 milyon Kürt var

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan ve Suriye'ye entegre olmayan terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat Nehri'nin batısını askeri alan ilan etmişti. 13 Ocak'taki uyarı sonrası bölgeye operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyonlar sonrası ABD'nin de desteğini kaybeden örgüt, işgal ettiği toprakların büyük bir bölümünü kaybedip ateşkes masasına oturmak zorunda kalmıştı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün yayın organına yaptığı konuşmada, Suriye ordusunun örgüte yönelik harekatından Türkiye'yi sorumlu tutup tehditler savurdu.

PKK elebaşından 'büyükşehirlerde saldırı' tehdidi

"Metropollerde 6-7 milyon Kürt var. Öyle toplumsal bir gerçeklik var." var diyerek büyükşehirlere saldırı tehdidinde bulunan Karasu, "Türkiye gelecekte bu yaptıklarına pişman olacak." ifadelerini kullandı.

"Türk Devleti bu savaşın içinde." diyen Karasu, Planlamasında da var, yönetilmesinde de var. Bu politika ileride Türkiye'ye çok pahalıya mal olur." diye konuştu.

Hemen her fırsatta PKK ile YPG'nin farklı olduğunu iddia eden teröristlerin elebaşı, Terörsüz Türkiye sürecini de hedef alıp, "Rojava'da Kürtler öldürülürken ne Kürt-Türk kardeşliği? Böyle Kürt- Türk kardeşliği mi olur?" dedi.







