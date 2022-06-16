Gündem PKK şüphelisi Yunanistana kaçmak isterken yakalandı
EDİRNE

PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi V.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

Güvenlik güçleri, Edirne'de 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi V.A.'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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