Simav’da korkutan deprem: Yerin 12,5 kilometre derinliğinde meydana geldi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:352/02/2026, Pazartesi
Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya’nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, başta Simav olmak üzere Kütahya genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 10.12’de kaydedildi. Yerin yaklaşık 12,5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.


Deprem, başta Simav olmak üzere Kütahya genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD son meydana gelen depremler listesi



