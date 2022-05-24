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KOCAELİ

DEAŞ'ın bombacısı yakalandı

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 DEAŞ’lı gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin bombalı eylemlerde kullanılan araçların bomba düzeneklerini hazırladığı, 3 kişinin de örgütün silahlı çatışmalarında görev aldığı tespit edildi.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika: DEAŞın bombacısı yakalandı
Eş zamanlı operasyon neticesinde 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ mensubu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İHA

Yakalanan şahısların 1’inin bombalı eylemlerde kullanılan araçların bomba düzeneklerini hazırladığı, 1’inin örgütün çatışma bölgelerine mühimmat sevkini sağladığı, 3’ünün örgüte lojistik destek sağlayan örgüt mensubu olduğu, diğer 3 kişinin de örgütün silahlı çatışmalarında görev aldığı tespit edildi.

İHA

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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