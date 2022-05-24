DEAŞ'ın bombacısı yakalandı

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Esenyurt'ta lüks sitede dairenin camından aşağı düşen genç kız hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitedeki dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen genç kızın ölümü şok etti. Sitenin kiralık dairesinde bulunan biri kadın toplam 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.