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Gündem Stajyer gemi kaptanı Ceyda aylarca mahsur kaldığı Beyrut Limanından patlamadan sadece 4 gün önce kurtuldu
TEKİRDAĞ

Staj yaptığı gemi haczedilince Beyrut'ta mahsur kalan Ceyda Selvi patlamadan sadece 4 gün önce kurtarılarak Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı

Stajyer gemi kaptanı Ceyda aylarca mahsur kaldığı Beyrut Limanı'ndan patlamadan sadece 4 gün önce kurtuldu

Gemi kaptanlığı için staj yaptığı geminin mayıs ayında Beyrut Limanı'nda haczedilmesi nedeniyle burada aylarca mahsur kalan Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Ceyda Selvi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın devreye girmesiyle kurtarılarak başka bir gemiye aktarıldı. Beyrut'ta yaşanan büyük faciadan sadece 4 gün önce Türkiye'ye doğru yola çıkan Selvi'nin yeni katıldığı gemi sayesinde felaketten kurtulmuş oldu.

Haber Merkezi DHA
Ceyda Selvi
Ceyda Selvi

Gemi kaptanı olmak isteyen üniversite öğrencisi Ceyda Selvi, staj yaptığı geminin borçları nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda alıkonulunca aylarca mahsur kaldığı gemiden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın girişimiyle kurtarılıp, başka bir gemiye alındı. Patlamadan 4 gün önce yeni gemiyle limandan ayrılan Selvi, "Yeni yeni işe başladığım gemiyle oradan ayrıldık ve Kıbrıs açıklarında yolda duyduk patlamayı. Benim içinde bulunduğum gemi de orada bulunuyor hala. Patlamanın olduğu noktaya 1,5 ya da 2 kilometre uzaklıktaydık. Gemiye de parçalar isabet etmiş ve öğrendiğim kadarı ile hasar oluşmuş" dedi.

Libya Beyrut gibi olur
GÜNDEM
Libya Beyrut gibi olur

AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Ceyda Selvi

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN DEVREYE GİRDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceyda Selvi, özel şirkete ait gemide staj yapmaya başladı. Selvi'nin staj yaptığı gemi Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'na yük boşaltmak için gittiğinde 12 Mayıs 2020 günü, borçlarından dolayı bağlandı ve 13 mürettebatın gemiden ayrılmasına izin verilmedi. Gemide mahsur kalan Ceyda Selvi, Türkiye'deki yakınlarından kendisinin kurtarılması için yardım istedi. Bunun üzerine Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Başkanı Erkan Dereli ile Genel Müdürü Savaş Ercan devreye girdi. Konunun iletildiği Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Lübnanlı yetkililerle diplomatik yetkililerle görüşme yaptı. Bilgi verilen Medlog şirketi devreye girerek, Ceyda Selvi’nin stajına Beyrut Limanı'nda bulunan konteyner gemisinde sürdüreceği bildirildi. Selvi, aylarca mahsur kaldığı gemiden ayrılarak, yeni staj yapacağı gemiye geçti. Selvi'nin yeni gemisi 6 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.

DHA
Ceyda Selvi

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'AYLARCA MAHSUR KALDIM'

  • Selvi, staj yaptığı gemiyle geldiği Tekirdağ Asyaport Limanı'nda, yaşadıklarını anlattı. Selvi, "Biz 12 Mayıs günü Beyrut Limanı'na yükümüzü tahliye etmek için yanaştık. Daha sonra gemi idarecileri maddi sıkıntılarından dolayı Beyrut Limanı'nda alıkonuldukları ve tutuklandıkları konusunda bizleri bilgilendirdiler. Ve aylarca orada mahsur kaldık. Bizim durumumuz öğrenilince benim de stayjer bir personel olmam nedeniyle çalışan bir gemiye geçmem için Türkiye'deki yetkililer ve herkes seferber oldu. Öncelikle beni gemilerinde staj görmem için işe alan Medlog Denizcilik’e teşekkür ederim. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a çok teşekkür ederim" dedi.

DHA
Ceyda Selvi

Beyrut'un içler acısı hali havadan görüntülendi: Patlamanın kentte oluşturduğu şok dalgası
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Beyrut patlamasının yarattığı şok dalgasının kentteki etkisi dronla havadan görüntülendi.
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Birçok bina enkaz haline gelirken, binlerce binanın camları tuzla buz oldu.
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Beyrut'un içler acısı hali havadan görüntülendi: Patlamanın kentte oluşturduğu şok dalgası
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlamanın yarattığı yıkım, havadan görüntülendi.

LİMANDAKİ FACİADAN 4 GÜN ÖNCE AYRILDIK

Beyrut Limanı'ndaki feci patlamadan 4 gün önce, söz konusu limanın yakınlarında olduklarını söyleyen Ceyda Selvi, "Yeni yeni işe başladığım gemiyle oradan ayrıldık ve Kıbrıs açıklarında yolda duyduk patlamayı. Benim içerisinde bulunduğum gemi de orada bulunuyor hala. Patlamanın olduğu noktaya 1,5 ya da 2 kilometre uzaklıktaydık. Gemiye de parçalar isabet etmiş ve öğrendiğim kadarı ile hasar oluşmuş. Beni oradan çıkaran herkesi teşekkür ederim" diye konuştu.

AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Ceyda Selvi

Profesyonel drone pilotu Michel Khoury savaş alanına dönen Beyrut'u görüntüledi
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Profesyonel drone pilotu Michel Khoury savaş alanına dönen Beyrut'u görüntüledi
Profesyonel drone pilotu Michel Khoury, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası şehri havadan görüntüledi. Etkileyici görüntüler sunan Khoury, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
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Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beyrut'taki patlamada Afrikalı işçinin küçük kız çocuğunu korumaya çalıştığı anlar kamerada
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Beyrut'taki patlamada Afrikalı işçinin küçük kız çocuğunu korumaya çalıştığı anlar kamerada
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında Afrikalı bir kadın işçinin, çalıştığı evdeki çocuğu kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sesini duyan kadın, çalıştığı evde Lübnanlı küçük çocuğu hızlı bir şekilde kucaklayıp güvenli bir yere götürdü.

Osmanlı yadigarı Beyrut Limanı yerle bir oldu
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Osmanlı yadigarı Beyrut Limanı yerle bir oldu
Doğu Akdeniz'de Ortadoğu'nun en önemli liman şehri Lübnan'ın kalbi Beyrut Limanı dünyanın gözü önünde küle döndü. Akdeniz kıyısındaki konumu nedeniyle; ticaret, ulaşım, kültür ve finans açısından önemli bir kent olan Beyrut Büyük İskender'den bu yana liman kenti olarak biliniyor.

Büyük patlamanın ardından Beyrut havadan görüntülendi
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Büyük patlamanın ardından Beyrut havadan görüntülendi
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