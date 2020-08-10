Stajyer gemi kaptanı Ceyda aylarca mahsur kaldığı Beyrut Limanı'ndan patlamadan sadece 4 gün önce kurtuldu

Gemi kaptanı olmak isteyen üniversite öğrencisi Ceyda Selvi, staj yaptığı geminin borçları nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda alıkonulunca aylarca mahsur kaldığı gemiden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın girişimiyle kurtarılıp, başka bir gemiye alındı. Patlamadan 4 gün önce yeni gemiyle limandan ayrılan Selvi, "Yeni yeni işe başladığım gemiyle oradan ayrıldık ve Kıbrıs açıklarında yolda duyduk patlamayı. Benim içinde bulunduğum gemi de orada bulunuyor hala. Patlamanın olduğu noktaya 1,5 ya da 2 kilometre uzaklıktaydık. Gemiye de parçalar isabet etmiş ve öğrendiğim kadarı ile hasar oluşmuş" dedi.

GÜNDEM Libya Beyrut gibi olur

AA Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Ceyda Selvi

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN DEVREYE GİRDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceyda Selvi, özel şirkete ait gemide staj yapmaya başladı. Selvi'nin staj yaptığı gemi Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'na yük boşaltmak için gittiğinde 12 Mayıs 2020 günü, borçlarından dolayı bağlandı ve 13 mürettebatın gemiden ayrılmasına izin verilmedi. Gemide mahsur kalan Ceyda Selvi, Türkiye'deki yakınlarından kendisinin kurtarılması için yardım istedi. Bunun üzerine Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Başkanı Erkan Dereli ile Genel Müdürü Savaş Ercan devreye girdi. Konunun iletildiği Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Lübnanlı yetkililerle diplomatik yetkililerle görüşme yaptı. Bilgi verilen Medlog şirketi devreye girerek, Ceyda Selvi’nin stajına Beyrut Limanı'nda bulunan konteyner gemisinde sürdüreceği bildirildi. Selvi, aylarca mahsur kaldığı gemiden ayrılarak, yeni staj yapacağı gemiye geçti. Selvi'nin yeni gemisi 6 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.

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DHA Ceyda Selvi

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'AYLARCA MAHSUR KALDIM'

Selvi, staj yaptığı gemiyle geldiği Tekirdağ Asyaport Limanı'nda, yaşadıklarını anlattı. Selvi, "Biz 12 Mayıs günü Beyrut Limanı'na yükümüzü tahliye etmek için yanaştık. Daha sonra gemi idarecileri maddi sıkıntılarından dolayı Beyrut Limanı'nda alıkonuldukları ve tutuklandıkları konusunda bizleri bilgilendirdiler. Ve aylarca orada mahsur kaldık. Bizim durumumuz öğrenilince benim de stayjer bir personel olmam nedeniyle çalışan bir gemiye geçmem için Türkiye'deki yetkililer ve herkes seferber oldu. Öncelikle beni gemilerinde staj görmem için işe alan Medlog Denizcilik’e teşekkür ederim. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a çok teşekkür ederim" dedi.

DHA Ceyda Selvi

FOTOĞRAF 11 Beyrut patlamasının yarattığı şok dalgasının kentteki etkisi dronla havadan görüntülendi. Birçok bina enkaz haline gelirken, binlerce binanın camları tuzla buz oldu. Beyrut'un içler acısı hali havadan görüntülendi: Patlamanın kentte oluşturduğu şok dalgası Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlamanın yarattığı yıkım, havadan görüntülendi.





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LİMANDAKİ FACİADAN 4 GÜN ÖNCE AYRILDIK

Beyrut Limanı'ndaki feci patlamadan 4 gün önce, söz konusu limanın yakınlarında olduklarını söyleyen Ceyda Selvi, "Yeni yeni işe başladığım gemiyle oradan ayrıldık ve Kıbrıs açıklarında yolda duyduk patlamayı. Benim içerisinde bulunduğum gemi de orada bulunuyor hala. Patlamanın olduğu noktaya 1,5 ya da 2 kilometre uzaklıktaydık. Gemiye de parçalar isabet etmiş ve öğrendiğim kadarı ile hasar oluşmuş. Beni oradan çıkaran herkesi teşekkür ederim" diye konuştu.

AA Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Ceyda Selvi

OYNAT 00:38 Profesyonel drone pilotu Michel Khoury savaş alanına dönen Beyrut'u görüntüledi Profesyonel drone pilotu Michel Khoury, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası şehri havadan görüntüledi. Etkileyici görüntüler sunan Khoury, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:52 Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:29 Beyrut'taki patlamada Afrikalı işçinin küçük kız çocuğunu korumaya çalıştığı anlar kamerada Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında Afrikalı bir kadın işçinin, çalıştığı evdeki çocuğu kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sesini duyan kadın, çalıştığı evde Lübnanlı küçük çocuğu hızlı bir şekilde kucaklayıp güvenli bir yere götürdü. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:18 Osmanlı yadigarı Beyrut Limanı yerle bir oldu Doğu Akdeniz'de Ortadoğu'nun en önemli liman şehri Lübnan'ın kalbi Beyrut Limanı dünyanın gözü önünde küle döndü. Akdeniz kıyısındaki konumu nedeniyle; ticaret, ulaşım, kültür ve finans açısından önemli bir kent olan Beyrut Büyük İskender'den bu yana liman kenti olarak biliniyor.

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