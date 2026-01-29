Yeni Şafak
Tartıştığı yaşlı kadını 7 yerinden bıçakladı

00:2129/01/2026, Perşembe
IHA
Şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı
Tekirdağ'da S.T. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yaşlı komşusunu 7 yerinden bıçakladı. Yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı komşusu yaşlı kadını 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.


Olay, Cemaliye Mahallesi Metiner Aralığı Sokak’ta meydana geldi. S.T. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu aynı apartmanda oturduğu komşusu yaşlı kadına bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan kadın yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan S.T., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



